Не собирается больше прятать от посторонних глаза: Мария Погребняк показала мужчину, к которому ушла от футболиста

Блогер и жена футболиста Павла Погребняка Мария опубликовала в соцсетях фотографию с предполагаемым возлюбленным. Напомним, 14 июля она подала на развод с мужем и уехала с новым ухажером в Италию.

На фото Погребняк позирует в лифте с предпринимателем Игорем Головинским. Он был одет в футболку и шорты, на глазах темные очки.

Блогер подписала снимок: «Он мой спаситель».

Напомним, блондинка 17 лет была вместе за футболистом Погребняком, в браке родились трое сыновей. В июле блогер подала на развод. Она планирует заключить с мужем мировое соглашение: в нем указан фиксированный размер выплат на содержание детей. Речь идет о сумме 200 тыс. рублей, которую будет перечислять футболист.

На днях Погребняк раскрыла некоторые подробности об избраннике. Блогер сообщила, что мужчина не из медийной сферы, они знакомы много лет.