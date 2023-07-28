НАШ ШОУБИЗ
21:59, 28 июля 2023
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Не собирается больше прятать от посторонних глаза: Мария Погребняк показала мужчину, к которому ушла от футболиста

В соцсетях Марии Погребняк появилась фотография с предполагаемым возлюбленным.

Не собирается больше прятать от посторонних глаза: Мария Погребняк показала мужчину, к которому ушла от футболиста

© Starface.ru

Блогер и жена футболиста Павла Погребняка Мария опубликовала в соцсетях фотографию с предполагаемым возлюбленным. Напомним, 14 июля она подала на развод с мужем и уехала с новым ухажером в Италию.

На фото Погребняк позирует в лифте с предпринимателем Игорем Головинским. Он был одет в футболку и шорты, на глазах темные очки.

Блогер подписала снимок: «Он мой спаситель».

Напомним, блондинка 17 лет была вместе за футболистом Погребняком, в браке родились трое сыновей. В июле блогер подала на развод. Она планирует заключить с мужем мировое соглашение: в нем указан фиксированный размер выплат на содержание детей. Речь идет о сумме 200 тыс. рублей, которую будет перечислять футболист.

На днях Погребняк раскрыла некоторые подробности об избраннике. Блогер сообщила, что мужчина не из медийной сферы, они знакомы много лет.

Не собирается больше прятать от посторонних глаза: Мария Погребняк показала мужчину, к которому ушла от футболиста

© Соцсети Марии Погребняк

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