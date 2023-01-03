«Не собирает зрительные залы»: Брухунова показала видео с концерта Евгения Петросяна

Молодая жена артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на слова критиков, которые распускали сплетни о том, что ее муж больше не способен достигнуть успеха.

Брухунова заявила, что журналисты распространяли ложную информацию о невозможности Петросяна как артиста собирать большие залы. В ответ на это Татьяна опубликовала кадры из Кремлевского дворца и продемонстрировала аншлаг, царивший на концерте юмориста.

«Видео для тех, кто пускает в СМИ фейки, что артист Петросян не собирает зрительные залы. Малый зал Кремлевского дворца. 1400 мест. Аншлаг. 2.01.2023», — ответила сплетникам Брухунова.

Супруга Петросяна вновь напомнила всем, что ей удалось построить счастливые отношения с мужем. По ее словам, она всегда во всем поддерживает Евгения и не позволяет хейтерам клеветать на него.

Напомним, что 33-летняя Татьяна Брухунова уже более трех лет живет в браке с юмористом. Супруги воспитывают двухлетнего сына Вагана. Возлюбленные познакомились, когда 18-летняя Брухунова пришла работать в театр Петросяна, будучи еще студенткой. За несколько лет ей удалось построить успешную карьеру — она стала самым молодым директором театра. А спустя несколько лет она вышла замуж за самого артиста.

Ранее мы писали о том, что молодая жена Петросяна в первый раз разделась на камеру. До этого она стеснялась сниматься в полуголом виде. Сама Татьяна призналась, что получилось «эффектненько».