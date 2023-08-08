«Не снимается»: брат звезды «Обитаемого острова» Степанова рассказал, чем занимается актер

Брат рассказал, что актера Василия Степанова из «Обитаемого острова» не зовут в кино из-за болезни. Стало известно, чем звезда занимается сейчас и с кем живет. Об этом сообщается на сайте kp.ru со ссылкой на его брата Максима Степанова.

Несмотря на провал в прокате фильма «Обитаемый остров» режиссера Федора Бондарчука, актера, сыгравшего главную роль Василия Степанова заметили. Но дальнейшая карьера не задалась, и он пропал с экранов.

Максим Степанов утверждает, что его брат живет в московской квартире с родителями. Часто он бывает на даче.

«Он не снимается, его не зовут по понятным причинам. Да и у него самого угас интерес к этой профессии», – сказал родственник.

Мужчина добавил, что 37-летний Василий любит заниматься дачей. Также он ухаживает за пожилым отцом. Девушки у Василия нет. Брат живет как обычный человек не из мира гламура.

По данным источника, сам актер когда-то говорил, что не смог нормально пережить расставание с коллегой Дарьей Егоровой. Сообщалось о том, что он даже лежал в психиатрической больнице. Там ему поставили диагноз «шизофрения» и дали третью группу инвалидности.

Подчеркивается, что Василий не злоупотреблял спиртным и не принимал запрещенные вещества.

«Проблема в том, что брата воспринимают не как личность, а как больного человека», – отметил Максим.

По его словам, за последнее время у него самого появилось множество версий, почему так произошло. Теперь родственник не уверен насчет депрессии.

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