Со сцены — в психушку: как сексуальность сломала жизнь красавчика из «Обитаемого острова»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
Василий Степанов родился в 1986 году в обычной семье: папа работал милиционером, а мама — кассиром. С младшим братом Максимом он часто проводил время у бабушки в деревне. Василий рассказывал, что был задирой и трудным ребенком. Но взрослея, он понял, что тусоваться на лавочках — не его увлечение.
И парень начал заниматься спортом: баскетболом, рукопашным боем. «У меня не было определенной мечты в жизни. Я всегда думал, что жизнь сама выведет куда нужно», — вспоминал позже актер.
Фото: Кадр видео
После 9-го класса Степанов ушел из школы в техникум. В это время он защитил титул мастера спорта по рукопашному бою среди юниоров. Первое образование Василия — учитель физкультуры. Но стать преподавателем он так и не решился.
Вторым образованием парень выбрал юриспруденцию. А чтобы было чем платить за учебу, он пошел работать в бар. Там его — высокого, статного, красивого — заметили и пригласили сниматься в рекламу. Режиссер ролика, поработав с парнем, посоветовал ему идти в актеры. Он так и сделал, начал посещать курсы актерского мастерства при ВГИКе, а затем поступил в Щукинское театральное училище.
«Там я его впервые увидела. Конечно, тогда я и подумать не могла, что мы будем работать вместе, играть любовь, — вспоминала их первую встречу Юлия Снигирь. — Конечно, я обратила на него внимание, он привлекал к себе все взгляды».
Будучи студентом первого курса, Василий Степанов попал в проект Федора Бондарчука. Неопытный актер начал карьеру в кино сразу с главной роли.
В «Обитаемом острове» Василий Степанов сыграл Максима Камеррера, землянина, в 20 157 году попавшего на планету Саракш. Ее обитатели живут на уровне прошлого столетия, здесь много проблем, а мир шаток. И главному герою нужно спасти цивилизацию.
Ради роли брюнет от природы Василий Степанов впервые перекрасил волосы.
Kinopoisk.ru
Kinopoisk.ru
Фильм получился зрелищным, но критики оценили его невысоко. К тому же у них вызвал недоумение главный герой — вечно улыбающийся блондин, которого назвали едва ли не дурачком. Это больно ударило по молодому и пока еще неопытному актеру.
Тем не менее в последующие два года Бондарчук снял продолжение: «Обитаемый остров: Схватка» и «Обитаемый остров: Планета Саракш».
После премьеры «Обитаемого острова» Степанов, как говорят, проснулся звездой, но психика с этим не справилась.
«На съемочную площадку он попал неопытным первокурсником. Он не понимал указания режиссера, съемки были для него настоящим мучением, — рассказывал о взлете Степанова киновед Александр Шпагин. — Не выдержал он и свалившуюся на него славу. Василий был невероятным красавцем, а большинство зрителей выбирают кумиров по сексуальному признаку. Он простой парень, лишенный актерского эго, он не был готов к постоянным красным дорожкам и вспышкам фотокамер».
У актера началась тяжелая депрессия, он закрылся дома, перестал общаться с внешним миром. Из-за этого у него начались проблемы с учебой и с любимой девушкой, актрисой Дарьей Егоровой. Она устала бороться с его тяжелой депрессией и после нескольких лет совместной жизни ушла.
Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
Поклонники заметили, что красавчик блондин из «Обитаемого острова» исчез с радаров. Ходили слухи, что ему перестали предлагать другие роли. Но Дарья опровергла эти домыслы: предложения были, но актер сам не принимал их.
Об этом же рассказывал и экс-менеджер Степанова Сергей Рублев: «Он своим появлением на экране доказал, что не только в Голливуде бывают секс-символы, но сам оказался не готов к бешеной популярности. Когда он отошел от работы, мне еще долго звонили с предложениями для Василия».
Впоследствии у Степанова было несколько небольших ролей в фильмах «Мой парень — ангел», «Страховой случай», «Поцелуй Сократа», «Околофутбола».
В это же время Степанов снялся в нескольких фотосессиях, принял участие в ток-шоу, появился на театральной сцене — в спектакле «Вероника решает умереть» по роману Паоло Коэльо, где сыграл немного шизофреника Эдуарда, а главную роль исполнила Агния Дитковските.
Фото: Starface
В апреле 2017 года СМИ облетела новость: Василий Степанов выпал из окна 3-го этажа (по другим данным, 5-го) и с тяжелыми травмами попал в больницу. Сам он тогда заявил, что пытался спасти кошку и поскользнулся. Близкие актера также настаивали на несчастном случае.
«Люди из окошка случайно не выпадают, — уверен киновед Александр Шпагин. — В момент опасности люди, как кошки, всеми силами цепляются за жизнь».
Фото: Кадр программы
После Василий Степанов лечился в спецклинике от неврозов, а через два года после падения из окна во время очередного приступа у него диагностировали шизофрению. Лечение в клиниках стоило недешево, семья всеми силами собирала деньги, но без кредита не обошлось. В прессе даже писали, что актер вынужден был мыть троллейбусы по ночам, чтобы заработать деньги на восстановление.
Травмы, душевная болезнь сильно подкосили Степанова. Изменился он и внешне, перестал быть улыбчивым парнем, которого давно полюбили миллионы зрителей.
«Однажды я его встретил на улице, я его не узнал, — рассказывал журналист Роман Козак. — Простой парень, высокий, но со стороны не привлекал внимания».
Немного придя в себя, Василий Степанов вернулся к съемкам. В 2018-м вышел фильм «Несокрушимый». Но вскоре опять начались проблемы. Василий поскользнулся, упал и сломал тазобедренную кость и два позвонка. Он вновь оказался на больничной койке.
Тогда врачи дали утешительный прогноз, но отметили, что восстановление займет долгое время.
В одном из интервью Степанов назвал свои неудачи «проклятием Бондарчука». Он уверен, что его не берут на работу из-за внешности.
Последний (на данный момент) фильм с участием Василия вышел на экраны несколько лет назад. Режиссер Наталья Веревкина пригласила его в проект «Кто следующий, мечтатели?», доверив ему небольшую роль. С Василием в фильме появился и его младший брат Максим.
Фото: Кадр фильма
Сейчас Василий Степанов учится заново строить свою жизнь, но без далеко идущих планов. Брат, взявший на себя роль его менеджера, во всем помогает.
Фото: Global Look press, Starface, Kinopoisk.ru, кадры видео канала MTV, программы «Ты не поверишь»/ НТВ