Со сцены — в психушку: как сексуальность сломала жизнь красавчика из «Обитаемого острова»

Фильм получился зрелищным, но критики оценили его невысоко. К тому же у них вызвал недоумение главный герой — вечно улыбающийся блондин, которого назвали едва ли не дурачком. Это больно ударило по молодому и пока еще неопытному актеру.

Тем не менее в последующие два года Бондарчук снял продолжение: «Обитаемый остров: Схватка» и «Обитаемый остров: Планета Саракш».

После премьеры «Обитаемого острова» Степанов, как говорят, проснулся звездой, но психика с этим не справилась.

«На съемочную площадку он попал неопытным первокурсником. Он не понимал указания режиссера, съемки были для него настоящим мучением, — рассказывал о взлете Степанова киновед Александр Шпагин. — Не выдержал он и свалившуюся на него славу. Василий был невероятным красавцем, а большинство зрителей выбирают кумиров по сексуальному признаку. Он простой парень, лишенный актерского эго, он не был готов к постоянным красным дорожкам и вспышкам фотокамер».

У актера началась тяжелая депрессия, он закрылся дома, перестал общаться с внешним миром. Из-за этого у него начались проблемы с учебой и с любимой девушкой, актрисой Дарьей Егоровой. Она устала бороться с его тяжелой депрессией и после нескольких лет совместной жизни ушла.