«Не сможет запретить»: адвокат рассказал, что будет с детьми Алсу и Абрамова после развода

Адвокат Сергей Жорин заявил, что суд учтет желание детей Алсу остаться одним из родителей. В беседе с NEWS.ru он прокомментировал бракоразводный процесс певицы с ее мужем Яном Абрамовым.

Поклонников волнует вопрос, что станет с наследниками пары после расставания родителей. Ведь кто-то из них вполне может захотеть остаться с отцом. Жорин пояснил, что мнение ребенка учитывают, когда ему больше 10 лет. По его предположениям, ни одна из сторон не будет препятствовать общению с детьми.

«Когда детям больше 10 лет, их мнение также учитывается и в вопросах определения места жительства, и порядка общения. Поэтому я думаю, что проблем с общением не будет. Ни со стороны суда, ни со стороны кого-то из родителей, — рассказал эксперт.

Сергей также пояснил, что суд не может запретить отцу общаться с детьми. Ведь Яна Абрамова не лишали родительских прав и не ограничивали.

«Суд не сможет запретить Яну Абрамову общаться с детьми, это невозможно, если родитель не лишен и не ограничен в родительских правах. В данном случае с уверенностью можно утверждать, что никто из родителей не ограничен в правах на детей, — высказался Жорин.

Ранее мы писали о том, что адвокат Алсу прокомментировал рассуждения о сохранении брака певицы с бизнесменом. По его словам, они не видят перспектив в этом вопросе.