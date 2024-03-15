«Не смогут уступать друг другу»: почему Бузова и Киркоров не будут вместе

Недавно певец Филипп Киркоров заявил, что мог бы жениться на телеведущей Ольге Бузовой. Продюсер Павел Рудченко уверен: звезды не смогут быть вместе из-за своего характера.

Продюсер считает, что у Бузовой и Киркорова сильно развиты лидерские качества, и они не умеют уступать друг другу в отношениях. Звезды являются яркими персонажами, и им будет сложно сохранять согласие в семье.

«Один лидер, другой немного на уступающих позициях. Здесь же два лидера. Они не смогли бы быть вместе. Они чувствуют себя первостепенными звездами, они не могут делить с кем-то еще свое звездное ложе», — цитирует Рудченко NEWS.ru.

Единственный раз Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачевой. Супруги развелись почти 20 лет назад. Сейчас у поп-короля российской эстрады есть двое детей, рожденных суррогатной матерью.

Ольга пока остается одинокой после череды неудачных романов. Она была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, но супруги развелись. Собственных детей у исполнительницы хита «Мало половин» нет.

Ранее артист назвал Бузову в эфире шоу на ТНТ красивой, умной, образованной и заявил, что готов взять ее в жены.