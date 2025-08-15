«Не смогу забыть»: Анастасия Волочкова рассказала о встрече со скандальным принцем Эндрю

Балерина Анастасия Волочкова рассказала подробности встречи с сыном Елизаветы II принцем Эндрю в 1999 году.

«В моей жизни происходят очень яркие события. И всегда есть о чем вспомнить», - разоткровенничалась танцовщица в личном блоге.

Она опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена в образе феи Карабос рядом с герцогом Йоркским. Встреча состоялась в Royal Albert Hall в Лондоне после спектакля «Спящая красавица».

Бывшая прима Большого театра заверила, что в Англии у нее был настоящий успех.

«На спектакль пришел принц Эндрю, сын королевы Елизаветы. В его глазах полный восторг. И он его мне выразил. Эти спектакли посетили представители высшего общества Англии. А после окончания моего контракта за мной лично прилетел Юрий Григорович. И вернул меня в Россию. Не смогу забыть», — рассказала Волочкова.

Несколько лет назад принц Эндрю оказался замешан сразу в нескольких скандалах, из-за которых он был вынужден уйти в тень и отказаться от королевских обязанностей.

Сообщалось также, что балетмейстер Владимир Васильев назвал далекой от искусства Анастасию Волочкову.