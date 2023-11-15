«Не смогу работать и через 2 месяца»: Виктория Боня рассказала о реабилитации после операции

Модель Виктория Боня сообщила, что врач предупредил ее о длительной реабилитации после пластической операции. Специалист заявил звезде, что она не сможет работать даже через два месяца. Об этом сообщает Woman.ru.

Знаменитость побывала на мероприятии, организованном порталом. Она пришла туда не одна, а с бойфрендом. Все внимание публики было обращено на обновленное лицо Виктории. Оказалось, что она до сих пор проходит реабилитацию после операции на глаза, но журналисты заметили у нее эффект «лисьих глазок».

В интервью Боня заявила, что полностью доверилась врачу, а он предупредил ее о рисках.

«Он мне сказал: „Виктория, полгода даже не мечтайте“. Он мне не сказал, что через три недели я буду работать. Доктор сказал, что я не смогу работать и через 2 месяца. Это очевидно», – поделилась теледива.

Виктория отметила, что понимала, сколько займет восстановление. Оно продолжается до сих пор, а публика уже критикует ее внешность. Звезде это неприятно.

«Люди очень мало образованы сегодня, к сожалению. Они не понимают, что есть такое понятие как реабилитация», – пояснила модель.

Артистка заявила, что через полгода у нее было идеальное лицо. А хейтеры как были злыми, так ими и останутся.

Ранее мы писали о том, как прошел первый выход в свет Бони с ее молодым бойфрендом. Известно, что он младше женщины на 13 лет.