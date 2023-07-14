Не смогли перевести в обычную палату: Ивану Краско стало хуже в больнице

92-летний актер Иван Краско не был переведен из реанимации в обычную палату, как планировалось. Знаменитости стало хуже.

Подробности его состояния привела помощница в беседе с Пятым каналом. Сейчас за Краско наблюдают врачи.

Помощница сообщила, что у актера отказала левая часть тела. Насколько ей известно, врачи установили проблемы с сердцем – они вызваны последствиями инсульта.

О госпитализации Краско писали 13 июля. Скорую помощь актеру вызвал сын. Говорилось, что у артиста случился четвертый инсульт, на этот раз обширный.

Появилась информация, что ему экстренно провели операцию. Актер лежит в центре Алмазова в Санкт-Петербурге.

Помощница ранее рассказывала, что у Краско не нарушена речь. По ее мнению, плохое состояние вызвано душевными переживаниями.