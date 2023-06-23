Не смогла скрыть правды: Екатерина Стриженова с грустью высказалась о недавней свадьбе дочери

На днях состоялась свадьба младшей дочери телеведущей Екатерины Стриженовой. О важном событии звездная мама сообщила в социальных сетях. И хоть она признавалась, что полностью рада за Александру и желает ей только счастья, перемены в жизни явно не вызывают у нее огромного восторга.

Оказалось, что Екатерина не может пока смириться с тем, что ее дети выросли и теперь строят свои семьи. Из-за этого она испытывает грусть, но понимает, что ее девочки должны быть счастливы. «Больше свободных дочерей у нас не осталось…» - печально отметила Стриженова в блоге.

Напомним, что первой под венец отправилась старшая дочь телеведущей – Анастасия. В 2013 году она связала себя узами брака с финансистом Петром Грищенко. На данный момент супруги живут за границей и воспитывают сына.

А вот избранником 22-летней Александры стал заместитель генерального директора по научно-технологической деятельности и инновационной инфраструктуре ИНТЦ Воробьевы Горы Антон Чуреков. Дочь звезды Первого канала познакомилась с ним еще восемь лет назад во время учебы в лицее. После этого они вместе поступили в университет и уже по окончании учебы приняли решение пожениться.

Ранее стало известно, что муж Екатерины Стриженовой перенес восьмичасовую операцию на позвоночнике.