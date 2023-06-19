54-летний муж актрисы Екатерины Стриженовой перенес восьмичасовую операцию на позвоночнике

Екатерина и Александр Стриженовы считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе с юных лет, и за это время они успели стать счастливыми родителями. Екатерина ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой, однако на этот раз актриса вышла на связь и рассказала о семейной трагедии.

На днях в стране состоялся праздник, посвященный медицинским работникам. В своем Telegram-канале артистка с благодарностью обратилась ко всем врачам и сообщила о том, что однажды они спали жизнь ее супругу.

Оказывается, в недавнем прошлом Александру потребовалась серьезная операция из-за проблем с позвоночником. Что стало причиной подобного — знаменитость не уточнила. Вместо этого Стриженова назвала манипуляцию «уникальной», поскольку она длилась восемь часов.

«Отдельное спасибо выдающемуся нейрохирургу. Он собрал моему мужу позвоночник. Уникальная операция. Восемь с половиной часов — за гранью человеческих возможностей», — высказалась Екатерина.

Также актриса добавила: после перенесенной операции ее супруг учился заново ходить. К счастью, на сегодняшний день жизни 54-летнего Александра ничего не угрожает.

Ранее мы писали о том, что дочка Екатерины Стриженовой выходит замуж. Подробности смотрите в этой статье.