Не смогла сесть: унитаз в аэропорту Домодедово вызвал возмущение у Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак часто делится подробностями своей жизни в соцсетях. В личном микроблоге журналистка обсуждает все самые последние новости и рассказывает об интересных случаях из биографии. На днях она пришла в недоумении от туалета, который располагается в аэропорту Домодедово.

Знаменитость опубликовала в Сети видео, на котором демонстрирует унитаз в туалете бизнес-класса в аэропорту. Ксении не понравилось, как располагается унитаз, на который она так и не смогла сесть. Дело в том, что держатель для туалетной бумаги располагался слишком близко к сиденью унитаза. Из-за этого на нем могут сидеть только люди с очень худыми ногами.

«Вот как сесть на такой унитаз? Прекрасный бизнес-класс Домодедово. Дизайнеру привет!» — возмутилась Собчак в личном микроблоге.