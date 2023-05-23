Не смогла сесть: унитаз в аэропорту Домодедово вызвал возмущение у Ксении Собчак
Ксения Собчак пожаловалась в соцсетях, что не смогла сесть на унитаз в аэропорту Домодедово.
Фото: Starface.ru
Телеведущая Ксения Собчак часто делится подробностями своей жизни в соцсетях. В личном микроблоге журналистка обсуждает все самые последние новости и рассказывает об интересных случаях из биографии. На днях она пришла в недоумении от туалета, который располагается в аэропорту Домодедово.
Знаменитость опубликовала в Сети видео, на котором демонстрирует унитаз в туалете бизнес-класса в аэропорту. Ксении не понравилось, как располагается унитаз, на который она так и не смогла сесть. Дело в том, что держатель для туалетной бумаги располагался слишком близко к сиденью унитаза. Из-за этого на нем могут сидеть только люди с очень худыми ногами.
«Вот как сесть на такой унитаз? Прекрасный бизнес-класс Домодедово. Дизайнеру привет!» — возмутилась Собчак в личном микроблоге.
Еще больше расстроило теледиву то, что данный туалет предназначен для пассажиров бизнес-класса.
Ранее мы писали о том, как 76-летняя актриса Татьяна Васильева отказалась от интервью с Ксенией Собчак и назвала ее «ведьмой». По словам звезды, когда-то Ксения приглашала ее на интервью, но получила отказ. Васильева смело заявила о неприязни к Собчак, вот почему она не желает с ней контактировать. Кроме того, знаменитость отметила, что не разделяет провокаций журналистки во время беседы с человеком.