Бить строго запрещено: фелинолог рассказала, как правильно воспитывать кошек

В случае с кошкой нужно быть хитрее, особенно если вы не застукали ее за пакостями здесь и сейчас. Прежде всего, говорит эксперт, нужно выяснить причину девиантного поведения питомца. Она может быть банальной: к примеру, животному не понравился новый наполнитель или не подошла по размеру когтеточка. В итоге ваш усатый друг ходит в туалет где-попало и дерет диван.

«Владелец животного приходит и начинает бить провинившегося питомца. Зачем? Дело здесь не в кошке, а в человеке, который создал такую ситуацию. В этом случае, если вернуть старый наполнитель, проблема решится сама собой», — говорит Татьяна Антоненко.

Подробнее о том, как правильно воспитывать кошек, вы можете прочитать в этой статье.