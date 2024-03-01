Бить строго запрещено: фелинолог рассказала, как правильно воспитывать кошек
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Кошки есть в доме у многих россиян. Усатые друзья могут снять стресс одним своим видом. Но порой их поведение оставляет желать лучшего: они дерут обои, метят территорию и доставляют неприятности. Фелинолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко рассказала сайту «Страсти», как подружиться со своим питомцем.
Воспитание кошек и собак кардинально отличается. Первых — ни в коем случае нельзя наказывать.
«Бить, ругать, наказывать так же, как и детей, конечно, — нельзя, это мое категоричное мнение. Исключением может стать воспитание собаки. Им важно порой показать, кто главнее, иначе она не будет вас уважать. Но речь идет не о физическом насилии, а, например, о резком одергивании поводка», — объясняет эксперт.
В случае с кошкой нужно быть хитрее, особенно если вы не застукали ее за пакостями здесь и сейчас. Прежде всего, говорит эксперт, нужно выяснить причину девиантного поведения питомца. Она может быть банальной: к примеру, животному не понравился новый наполнитель или не подошла по размеру когтеточка. В итоге ваш усатый друг ходит в туалет где-попало и дерет диван.
«Владелец животного приходит и начинает бить провинившегося питомца. Зачем? Дело здесь не в кошке, а в человеке, который создал такую ситуацию. В этом случае, если вернуть старый наполнитель, проблема решится сама собой», — говорит Татьяна Антоненко.
Подробнее о том, как правильно воспитывать кошек, вы можете прочитать в этой статье.