Не смогла помочь: суд отказался читать огромное письмо Аллы Пугачевой в защиту Ройзмана*

В Октябрьском суде Екатеринбурга, где рассматривается уголовное дело Евгения Ройзмана* (признан иноагентом на территории РФ) по дискредитации Вооруженных сил России, отказались принимать во внимание характеристику на подсудимого от Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что Примадонна написала огромное письмо, его даже не стали читать. Об этом сообщило издание E1.ru.

По информации источника, певица обратилась к правосудию с просьбой об оправдании бывшего чиновника. Она выразила надежду на неподкупность и справедливость фемиды и заявила, что Ройзман* - достойный человек, которому просто следовало бы «сгладить свою риторику». Артистка подчеркнула, что он излишне прямолинеен, но при этом неравнодушен и отзывчив к людям, и все его поступки продиктованы любовью к народу.

«Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман», - подчеркнула Пугачева в письме и перечислила былые заслуги подсудимого. Однако ничего из этого не было принято во внимание.

Напомним, что Евгения Ройзмана* задержали в августе прошлого года после неоднократно полученных штрафов за дискредитацию армии. В его квартире был произведен обыск, а сам он отправлен под стражу.

К слову, сам Ройзман* оценил письмо Пугачевой и пошутил, что поставит его в рамку.

Ранее стало известно, кто ответственен за то, что портрет Аллы Пугачевой сняли со стены в концертном зале Санкт-Петербурга.

*(Признан иноагентом на территории РФ)