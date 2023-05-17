Близкая подруга воткнула нож в спину: стало известно, из-за кого Пугачеву ликвидировали в Питере

Несколько недель назад стало известно, что в концертном зале Санкт-Петербурга сняли портрет Аллы Пугачевой, который провисел там 40 лет. Свое решение администрация БКЗ «Октябрьский» не прокомментировала, поэтому журналистка Алена Жигалова решила провести расследование и выяснить, кто стоит за этим решением по «ликвидации» Примадонны.

Как оказалось, приказ избавиться от фотографии певицы отдала директор культурного заведения Эмма Лавринович, которая занимает этот пост вот уже много лет. Причем она не только сотрудничала с Аллой Борисовной, но и была ее подругой.

«Самое интересное в том, что всю жизнь Эмма организовывала в БКЗ концерты Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, дружила с ними, любезничала, называла их родными людьми, а как запахло керосином, смотрите как подсуетилась!» - заявила Жигалова.

По словам журналистки, Лавринович резко решила оборвать все связи не только с Примадонной, но и с другими людьми, которые ее поддерживают. Так, она отменила в последний момент концерт Киркорова – бывшего мужа певицы. О решении директора стало известно, когда люди уже стали собираться на выступление. «Вот так Эмма Лавринович подставила Филиппа Киркорова», - отметила Алена.

Причем, как удалось выяснить Жигаловой, репутация Эммы тоже не полностью «выбелена». Оказывается, что ее сын не только живет в США, но и организует туры Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ) за границей.

Ранее появилась информация, что Алла Пугачева может страдать из-за прогрессирующего сахарного диабета.

*(Признан иноагентом на территории РФ)