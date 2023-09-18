«Не смогла подняться»: Пересильд стало плохо в экспедиции на Эльбрус

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд рассказала о проблемах со здоровьем после экспедиции на Эльбрус. Актриса участвовала в красивой съемке, но очень плохо себя чувствовала и разболелась. Об этом сообщает PROZVEZD.

После полета в космос знаменитость решила продолжать путешествовать и отправилась на Эльбрус. Юлия опубликовала в соцсетях фото, на котором позировала в темно-синем платье на живописном фоне. Оказалось, что поездка на самую высокую горную вершину России и Европы плохо сказалась на самочувствии актрисы.

«Никогда не думала, что могу так разболеться. Спасала красота. Но в целом: дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, вся насквозь простуженная группа, ветер – дали о себе знать», – пожаловалась звезда.

39-летняя Пересильд призналась, что все равно получила много положительных впечатлений и восхитилась красивой природой. Правда, из-за проблем со здоровьем актрисе пришлось пропустить репетицию в театре.

«Просто не смогла подняться», – пояснила женщина.

Но отменять свой выход в спектакле Юлия не стала. Уже вечером она блистала перед зрителями.

Ранее мы писали о том, как актер Михаил Тройник эмоционально обратился к Юлии Пересильд в ее день рождения. Увидев поздравление избранника, артистка лаконично на него отреагировала.