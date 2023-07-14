Не смог самостоятельно покинуть сцену: что произошло с 78-летним Юрием Антоновым в Витебске

78-летнего певца Юрия Антонова увезли на рояле со сцены из-за ухудшения самочувствия. Об этом сообщает издание mk.ru.

Из-за проблем со здоровьем артист не может самостоятельно передвигаться. Однако на этот раз, по информации источника, исполнитель хита «Поверь в мечту» вышел на сцену Витебска без трости. При этом Антонову было тяжело стоять, и все свое выступление он провел за белым роялем.

По данным mk.ru, во время исполнения песни состояние артиста резко ухудшилось, поэтому его вместе с роялем перевезли на край сцены. Предполагается, что Антонов не хотел показывать недомогание преданным поклонникам.

Ранее мы писали о том, что 78-летнего Юрия Антонова тайно привезли на фестиваль в Витебске. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актрису Татьяну Васильеву перевели в нейрореанимацию из-за ухудшения в состоянии. Напомним, недавно стало известно о госпитализации знаменитости с гипертонией.