Не смог пройти мимо: Катя Гусева вспомнила историю знакомства с Александром Градским

Диджей Катя Гусева поделилась с корреспондентом Пятого канала историей знакомства с Александром Градским. По ее словам, композитор был падок на красивых женщин. Именно поэтому он сразу обратил внимание на Гусеву.

Познакомились они, когда Катя летела с гастролей из Челябинска. Так получилось, что маэстро и диджей оказались в одном самолете.

«Мы летели вместе в бизнес-классе с ним и обменялись телефонами. Он сказал: «Гусева, с тобой надо обязательно что-нибудь сделать». Но, к сожалению, вот такое стечение обстоятельств, и уже не успели», – рассказала девушка.

Гусева подчеркнула, что из-за безмерной любви к красивым женщинам Градский никак не мог пройти мимо прелестной блондинки. К тому же сама девушка признается, что ей было приятно получать знаки внимания от композитора.

Катя выразила сожаления из-за того, что наследники Александра Градского все еще не могут договориться о разделе имущества умершего артиста.

«Это грустно. Потому что чаще всего все родственники бьются друг с другом и начинают находить какие-то квартиры, каких-то тайных детей. В общем, я считаю, что это очень плохо», – заключила диджей.

Напомним, осенью 2021-го Градский был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Спустя два дня он умер от ишемического инсульта.

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