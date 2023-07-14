Mash: 76-летнюю актрису Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии на сутки

76-летнюю актрису Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии на сутки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артистке сделали КТ головного мозга и обнаружили у нее атеросклероз. Результаты обследования показали, что признаков инсульта у Васильевой нет.

У 76-летней знаменитости нарушение функций мозга из-за снижения кровообращения и артериальной гипертензии. Это и стало причиной частых головокружений артистки, на которые она жаловалась в последнее время.

Напомним, недавно стало известно о госпитализации Васильевой с гипертонией. Знаменитость поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 78-летнего певца Юрия Антонова увезли на рояле со сцены из-за ухудшения самочувствия.