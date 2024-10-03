«Не смешиваем работу и личную жизнь»: молодая жена Гинзбурга объяснила, почему не снимается в фильмах мужа

Несколько дней назад бывший муж Яны Поплавской Сергей Гинзбург вышел в свет с супругой Ольгой Виниченко, которая моложе его почти на 30 лет. Актриса пока не появлялась в фильмах режиссера. Она объяснила, с чем связано такое решение.

32-летняя Виниченко считает, что режиссер должен, прежде всего, самостоятельно утвердить актрису на роль. Ольга считает недопустимым смешивание работы с личной жизнью.

«Это работа, а мы не смешиваем работу и личную жизнь. Конечно, я с удовольствием снимусь у Сергея Гинзбурга, если у него будет хороший сценарий и там будет роль конкретно для меня», — рассказала она в интервью изданию WomanHit.ru.

Как пояснила жена 63-летнего режиссера, можно сыграть любую роль, но Ольга не понимает, зачем это делать, если она не подходит. Виниченко добавила, что не испытывает дефицита в предложениях.

Актриса отметила, что в супруге ей нравится абсолютно все, иначе бы она не стала выходить за него замуж.

11 лет назад Сергей Гинзбург развелся с Яной Поплавской после 25 лет брака. Однако бывшие супруги до сих пор оба не слишком лестно отзываются друг о друге. Актриса призналась, что жалеет о союзе с режиссером. Более того, она заявила, что, если бы была возможность, она бы не повторила этот путь.