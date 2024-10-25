«Не смейте трогать мою жену»: Natan сорвался на звезд, обсуждавших его семью после измены с Лерчек

Рэпер Natan вышел на связь после заявления жены об их расставании. Он обратился к блогерше Алане Мамаевой, а также к другим осудившим его звездам с требованием не трогать его супругу.

Критиковать артиста в Сети начали после выхода шоу «Звезды в джунглях», где у него закрутился короткий роман с Валерией Чекалиной. В СМИ даже появились кадры, на которых знаменитости целовались, думая, что их никто не видит и не снимает. Другие участники проекта были возмущены поведением Natan. Особенно Алана Мамаева. Когда о скандале стали говорить, она публично осудила рэпера и назвала ложью слова жены Natan о расставании еще до измены.

Исполнитель никак не реагировал на хейт в свой адрес, но когда это коснулось супруги, то не смог смолчать.

«Не смейте трогать мою жену. Это не ваше собачье дело! Проект обсуждайте, а не мою супругу!» - заявил рэпер в личном блоге.

Natan призвал Алану Мамаеву не лезть в его семью и заниматься своей. Он считает, что она начала комментировать скандал, чтобы поднять просмотры и похайповать на этой теме.

Ранее Лерчек рассказала, что у Natan была еще одна интрижка на проекте «Звезды в джунглях».