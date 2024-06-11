«Не смей выйти замуж за актера»: Валерий Сюткин ищет супруга для 27-летней дочери

У бывшего солиста и автора песен группы «Браво» Валерия Сюткина четверо детей. Младшая дочь певца Виола работает заведующей труппой в театре. Артист признается, что мечтает выдать наследницу замуж.

Певец гордится успехами дочери в карьере, но и хочет, чтобы она обрела счастье в личной жизни. Пока Виола одинока.

«Да вот с мужчинами сейчас проблема. Дочка говорит, что они алчные и расчетливые. Она работает в театре, я ей говорю: не смей выйти замуж за актера», — рассказал 66-летний Сюткин Kp.ru.

Сюткин считает, что у каждого россиянина должно быть много детей. Разница в возрасте между его старшей дочерью и младшим сыном составляет 40 лет. Наследники артиста — самодостаточные люди, они живут и работают в России, отметил Валерий.

Исполнитель был три раза в браке. С третьей супругой Виолой артист живет с начала 1990-х. Она родила ему дочь Виолу, а в 2020 году — сына Лео.

Артист Валерий Сюткин на сцене уже более 40 лет. Он до сих пор собирает концертные площадки и продвигает жанр рок-н-ролл. Когда-то музыка была для него просто хобби, но, спустя время, стала делом всей жизни.

Ранее певец рассказал о предательстве коллеги Жанны Агузаровой. Он отметил, что артистка «чудила» и изображала представительницу внеземных цивилизаций, но одно слово возвращало ее в реальность.