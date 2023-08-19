Алла Пугачева не успела передать деньги на лечение Николаева

Андрей Николаев много лет назад выступал наставником Аллы Пугачевы. Узнав о тяжелом состоянии здоровья артиста цирка, Примадонна попыталась финансово помочь.

Алла Борисовна хотела перевести деньги на операцию на сердце и дальнейшее лечение под наблюдением профессионалов. Однако организм легендарного клоуна Андрюши не выдержал, врачам не удалось его спасти.

Пугачева была первой, кто узнал о проблемах со здоровьем своего наставника. Певица успела лишь отправить траурный венок и записку с прощальными словами.

Напомним, что 17 августа в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре прошла церемония прощания с Андреем Николаевым. Он ушел из жизни в 85 лет.

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