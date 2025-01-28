«Не слушаю и презираю песни „Ласкового мая“ и „Миража“»: Максим Виторган «обрушился» на известных артистов

Актер Максим Виторган резко высказался о творчестве известных артистов. В личном блоге артист заявил, что презирает песни групп «Ласковый май» и «Мираж».

Бывший муж Ксении Собчак возмутился текстом песни «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. Максим Виторган назвал композицию «незамутненной ерундой», но признался, что не может перестать ее слушать, поскольку «его качает». Также актер решил «пройтись» и по творчеству знаменитых в 1980-е групп «Ласковый май» и «Мираж», песни которых он раньше «презирал».

«Назрел вопрос: а какое у вас guilty pleasure? То есть понимаете, что это (фильм, песня — что угодно) полная ерунда, но ничего не можете с собой поделать? Для меня это еще, к примеру, пара песен „Ласкового мая“ и „Миража“, которые я раньше, когда они были на пике, не слушал и презирал, а к старости „слаба ушами стала“», — высказался Максим Виторган.

В комментариях под постом артиста многие пользователи поделились мнением о популярных хитах, которые их раздражают. Некоторые вспомнили о группе «Руки Вверх!», где «взрослые дяденьки поют такие детские песенки». При этом нашлись и те, кто посчитал, что Максим Виторган решил обсудить современные хиты исключительно ради пиара.

«Нормальная песня! А что нужно так ее осуждать? Захотелось попасть в лучи славы?» — написали в Сети.

Ранее сообщалось о том, что Максим Виторган назвал плагиатом песню Олега Газманова «Русский мир».