«Не случилось у меня любви»: певец Шура признался в отсутствии личной жизни

Певец Шура, признался в отсутствии у него спутницы жизни. Деталями своей личной жизни артист поделился с Пятым каналом на своем юбилейном концерте.

По словам исполнителя, очень много времени у него занимает работа.

«Я люблю свою собаку. Я люблю свою Родину. Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет. Я занят работой», — рассказал певец.

При этом Александр Медведев (настоящее имя певца — прим. ред.) не исключает, что однажды захочет связать себя узами брака. По признанию Шуры, лучшим вариантом для него станет женщина с ребенком, которому он готов стать хорошим отцом.

Публика узнала о романе артиста всего один раз, в 2010 году. Тогда он представил всем свою невесту Лизу. Певец познакомился с ней в клубе, где девушка работала промоутером. Однако, как дальше развивались отношения пары, осталось неизвестно.

Ранее мы писали о том, что певец Шура сообщил о готовности пойти на любые пластические операции, чтобы хорошо выглядеть на сцене.