«Не следовало выходить за него замуж»: Анастасия Вертинская честно рассказала о браке с Градским

В молодости Анастасия Вертинская была замужем за гениальными артистами — она жила с Никитой Михалковым и Александром Градским. Впрочем, актриса признается, что жалеет о браке с последним.

Фактически Градский и Вертинская прожили два года. Союз с российским певцом Анастасия вспоминает неохотно и называет его ошибкой молодости. В ранних интервью звезда даже отрицала факт официальных отношений с артистом, несмотря на неопровержимые доказательства.

«С Сашей Градским у нас не получился брак не потому, что кто-то оказался плохим. Сейчас я понимаю, что поступила недальновидно. Нужно было оставить все на уровне романа, не следовало выходить за него замуж», — приводит ее слова «7Дней.ru».

По словам знаменитости, она и Александр слишком не похожи на друг друга. Градский воспитан на своей музыке, а Анастасия — на творчестве Вертинского. Если поначалу их отношения были похожи на сказку, потом они разбились о быт и реальность.

После разрыва с народным артистом актриса так и не вышла замуж. Сейчас звезда называет это решение правильным — ей больше нравится жить одной. Анастасия считает себя самодостаточным человеком, которому не нужна пара.

Будучи студенткой театрального училища, Вертинская вышла замуж за Никиту Михалкова. Свадьбу молодые сыграли, когда у них родился сын Степан. Однако им пришлось развестись из-за того, что Анастасия не хотела быть домохозяйкой и жить только интересами мужа.

Ранее актриса рассказала о ставке отца на «Мосфильме». По ее словам, Александру Николаевичу пытались повысить зарплату, но это было крайне непросто, так как, кроме мирового имени, у него не было побед ни в каких конкурсах.