Не скупится на отдых: сколько Александр Петров тратит за ночь с молодой женой

Актер Александр Петров наслаждается совместным отдыхом с молодой женой Викторией Антоновой. Не так давно пара расписалась, а теперь проводит время на Мальдивах. Журналисты выяснили, сколько знаменитость тратит, наслаждаясь медовым месяцем с возлюбленной, передает Kp.ru.

Петров и Антонова пошли в ЗАГС после двух встреч. В настоящий момент актер приостановил участие во всех проектах ради совместного отдыха с молодой женой. При этом Александр не скупится на отдых — он арендовал элитное бунгало на воде с персональным выходом к океану, чтобы порадовать 22-летнюю избранницу.

Из окна пляжной виллы звезды открывается вид на Индийский океан. На ее территории расположен бассейн. Кроме того, в номере есть гидромассажная ванна. По данным журналистов, сутки отдыха в таком месте обходятся Петрову в полмиллиона рублей. И это без учета стоимости билетов. Цена на место в бизнес-классе для одного человека порой достигает миллион рублей.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус между дружбой с Александром Петровым и его бывшей возлюбленной Стасей Милославской выбрала последнюю. Актриса упрекнула звезду фильма «Текст», что он пытается лишить ее работы.