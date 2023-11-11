Не скрывают и продают себя открыто: стали известны расценки на выступления Стаса Михайлова и Лепса

Певец Стас Михайлов и его коллега Григорий Лепс считаются звездами крупного калибра. Стоимость их выступлений велика. Например, за один гонорар Михайлов может позволить себе квартиру где-нибудь в регине, а вот исполнитель хита «Рюмка водки на столе» — в Москве или Северной столице.

Журналисты mk.ru выяснили, сколько стоят выступления этих двух артистов. При этом сильно углубляться им не пришлось, так как звезды не скрывают размеры своих гонораров и открыто себя продают.

Бурное обсуждение эта тема вызвала после публикации в Сети слухов о гонораре Аллы Пугачева, за которой она могла бы вернуться в Россию и выступить на корпоративе. Эта сумма, по некоторым данным, составила 500 тысяч евро.

Лепсу и Михайлову крайне далеко до таких цифр. Тем не менее стоимость их выступлений все равно внушительна. Так, Стас получает за одну шоу-программу 5 миллионов рублей. А его коллега привык получать плату за работу в евро — 130 тысяч потребуется тому, кто захочет пригласить Лепса.

Ранее телеведущая Яна Чурикова рассказала о гонорарах за работу на «Голосе» и «Фабрике звезд». Она назвала деньги прекрасной мотивацией.