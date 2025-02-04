Не скрывали чувств на красной дорожке: Дина Аверина впервые вышла в свет с бойфрендом

Гимнастка Дина Аверина впервые вышла в свет в фигуристом Дмитрием Соловьевым. Об отношениях спортсменов стало известно в январе этого года. Подробности сообщает «7Дней.ru».

Пара пришла на премьеру фильма «Сент-Экзюпери». Это было их первое официальное появление на публике как влюбленных. Дина и Дмитрий не скрывали чувств на красной дорожке, обнимались и выглядели счастливыми.

Аверина выбрала для светского мероприятия белый корсет, черные брюки и такого же цвета жакет. Волосы гимнастка оставила распущенными. А Соловьев предпочел надеть белые джинсы и черную футболку.

Напомним, что о романе сообщила Аверина. В личном блоге она поделилась кадрами с поездки в Дубай, на которых обнималась и целовалась с фигуристом. К слову, Дмитрий уже был женат, и от предыдущих отношений у него есть сын Александр, которому 14 лет.

Ранее Аглая Шиловская отреагировала на слухи о романе с певцом Александром Розенбаумом.