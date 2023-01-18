«Не скрывает плохого отношения»: вражда между Михалковым и Собчак продолжается

Совсем недавно стало известно о том, что Никиту Михалкова экстренно госпитализировали, вот почему все внимание прессы приковано к режиссеру. Ежечасно в Сети появляются новости о резком ухудшении самочувствия мужчины. Подлила масла в огонь и Ксения Собчак, которая написала «похоронный» пост про выдающегося деятеля искусств. «Его уход (надеюсь, позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области», — внезапно высказалась журналистка. Спустя время Никита Сергеевич отреагировал на выпад девушки.

Об эмоциях режиссера рассказал Александр Адабашьян, его близкий друг. По словам мужчины, у Михалкова и Собчак заочно плохие отношения, поэтому Никита Сергеевич даже не удивился словам журналистки. На данный момент его интересует только мнение врачей.

«Он слушает только врачей, которые объективно оценивают его состояние. Писали много чего: и что при смерти, и что уже умер. У Никиты была спокойная реакция даже на слова Ксении Анатольевны. Хотя с ней у него заочно плохие отношения, он этого не скрывает. Ее слова не стали неожиданностью для Никиты, никакой реакции не вызвали», — рассказал Александр.

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