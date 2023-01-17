Скрывает диагноз и редко выходит на связь: Елизавете Арзамасовой стало хуже

В последнее время по стране ходит сильный вирус, который уже подкосил Никиту Михалкова и Романа Костомарова. На днях в прессе появилась новость о том, что на плохое самочувствие стала жаловаться и Елизавета Арзамасова. Что конкретно случилось с актрисой — не сообщается. Жена Авербуха тщательно скрывает свой диагноз. Впервые за долгое время девушка вышла на связь и вновь обеспокоила своих поклонников.

В своем Telegram-канале Елизавета написала трогательный пост, в котором попросила прощение у публики. Дело в том, что в одном Московском театре сейчас идет активный показ спектакля «Золушка» с участием Арзамасовой. Многие жители столицы специально приобретают билеты и идут посмотреть только на игру их любимой актрисы, однако знаменитость сообщила: по состоянию здоровья она не сможет выйти на сцену.

«Друзья, простите меня! По состоянию здоровья вечерний спектакль буду играть не я», — высказалась возлюбленная Авербуха.

Фолловеры были очень обеспокоены подобным заявлением, поэтому поспешили пожелать Елизавете скорейшего восстановления.

Ранее отец Романа Костомарова опроверг все слухи о фигуристе и рассказал о его состоянии. Подробности читайте в этой статье.