Не скрывает неприязни: как называет Муцениеце новую жену Прилучного

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись еще в 2020 году. Сейчас актеры живут раздельно и общаются только из-за общих детей. У звезды «Мажора» уже есть новая молодая жена, которая много времени проводит с Тимофеем и Мией. Артист рассказывал, что они прекрасно ладят, и ребята сразу быстро приняли Зепюр Брутян в семью. Но оказалось, что дочь Прилучного только делала вид, что ей все нравится, а на самом деле мечтала вернуть папу домой.

Агата выложила новый выпуск личного влога о своей жизни, в котором рассказала об откровениях Мии. Девочка долгое время ходила грустная, и ее звездная мама переживала, что она не говорит причину хандры. Затем выяснилось, что она заболела ветрянкой, но ее плохое настроение было вызвано не болезнью.

Шестилетняя Мия не смогла справиться с эмоциями, думая о новой семье отца. Она рассказала Муцениеце, что хочет вернуть Прилучного домой, чтобы все было как раньше. Но последние события показали, что воссоединение родителей не произойдет, поэтому девочка расплакалась.

«Не знаю, как дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, она все никак не может отпустить ситуацию. Видимо, ей не особо нравится то, что сейчас происходит», - поделилась Агата Муцениеце.

При этом, рассказывая обо всей этой ситуации, актриса не смогла пройти мимо новой жены своего бывшего возлюбленного. Агата обычно предпочитает в принципе не говорить о Зепюр Брутян, но в этот раз пришлось. Правда, как выяснилось, Муцениеце настолько неприятна спутница экс-супруга, что она даже не называет ее по имени. «Новоиспеченная женщина отца» - так теперь при крайней необходимости говорит Агата о Зепюр.

«Она хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Видимо, она потеряла надежду, что мы с ним когда-то будем снова вместе», - продолжая рассказ о Мие, произнесла Муцениеце.

Напомним, что пока Павел Прилучный и Зепюр Брутян уже ждут первенца в семье, Агата Муцениеце все никак не может наладить личную жизнь после развода. Недавно она высказалась о своих ухажерах и рассмешила тем самым фанатов.