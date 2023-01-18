«Одни клоуны»: Агата Муцениеце пожаловалась на личную жизнь

Когда-то Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Но, несмотря на долгие годы брака и общих детей, любовь молодым людям не удалось сохранить, и они развелись. Теперь каждый живет своей жизнью: Павел обрел счастье с новой девушкой, а вот Агата стала активно развивать карьеру. О личной жизни девушка не распространяется, поэтому всех очень интересует вопрос: одинока ли она сейчас или нет. Кажется, в социальной сети знаменитость решила в игривой форме удовлетворить интерес публики.

Агата внезапно произнесла фразу, которая на данный момент отражает ее состояние: «Сложно рассмешить женщину, у которой за спиной уже ни один клоун».

Что привело актрису к подобным рассуждениям — неизвестно. Возможно, на днях Муцениеце вновь разочаровалась в представителях сильного пола.

Сама же девушка опять воздержалась от комментариев.

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