Не скрывает фигуру: актриса Елизавета Арзамасова снялась в топе спустя два месяца после родов

Летом этого года 29-летняя актриса Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз. Звезда сериала «Папины дочки» быстро вернулась в форму после родов и уже демонстрирует стройную фигуру. В личном блоге артистка поделилась новым снимком спустя два месяца после появления на свет дочери.

На опубликованном фото Лиза Арзамасова позировала в лифте в бежевом топе-бюстье в рубчик, серых джинсах, повязав клетчатую рубашку на талию и надев поверх серое пальто. Актриса дополнила образ очками и сделала легкую укладку с пушистыми кудрями. При этом звезда «Папиных дочек» обнажила живот через два месяца после родов. Многие отметили, что у знаменитости тонкая талия, а беременность не отразилась на ее фигуре.

«Безмятежные „лифтолуки“. Уже октябрьские. Доброго всем воскресного вечера», — написала Лиза Арзамасова.

Напомним, Елизавета Арзамамова с 2020 года состоит в браке с фигуристом Ильей Авербухом. У пары есть 3-летний сын Лев, а 8 августа этого года родилась дочь Лия. Актриса пока не показывает лицо девочки, но не скрывает от публики сына.

Ранее сообщалось о том, что Лиза Арзамасова рассказала о возвращении на сцену после декрета.