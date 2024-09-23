«Жду спектакля, как настоящего чуда»: Лиза Арзамасова о возвращении на сцену после декрета

В августе актриса Лиза Арзамасова стала мамой во второй раз. Как выяснилось, уже в конце сентября Лиза вернется на театральную сцену и исполнит роль Золушки. Арзамасова поделилась творческими планами с изданием «Страсти».

«После первого декрета вышла на сцену довольно легко. Зрители приняли меня очень тепло, поэтому кроме добрых эмоций ничего и вспомнить не могу. После вторых родов выйду на сцену в первый раз в конце сентября в роли Золушки. Жду спектакля, как настоящего чуда», — рассказала актриса.

По словам Лизы, будучи в декрете, она не переживает за профессию и не боится потерять интерес зрителей. Арзамасова призналась, что волнуется только за родных и близких людей.

«Профессия не обнимет и не поцелует на ночь. Переживаю только за близких и родных. А в профессии так: если буду нужна, буду очень рада, если нет, то освоим другую деятельность», — резюмировала Лиза.

Полное интервью Лизы Арзамасовой о материнстве, актерстве и самом сумасшедшем поступке читайте здесь.