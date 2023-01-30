«Это большое чудо»: Елизавета Арзамасова высказалась по поводу второй беременности

В последнее время все внимание прессы приковано к Елизавете Арзамасовой. Дело в том, что сначала публику встревожили новостью о плохом самочувствии актрисы, а затем появился слух о ее второй беременности. Всю неделю поклонники знаменитости терялись в догадках и не знали, можно ли поздравлять супругу Авербуха с пополнением в семье. В эксклюзивном интервью для издания «Аргументы и факты» Елизавета внесла ясность в ситуацию.

Так, девушка опровергла информацию о своей беременности. По словам актрисы, мы живем в эпоху ложных домыслов, а это — очень вредно для ментального здоровья. При этом Елизавета не скрывает: они с Ильей хотели бы в будущем вновь стать родителями.

«Материнство — это и есть самое большое чудо, которое могло произойти в моей жизни. У меня появились новые обязанности, но я была к этому готова. Научилась вставать ночью на каждый звук из детской. И любви внутри стало размером с космос», — поделилась откровением Арзамасова.

Напомним, год назад звезда «Папиных дочек» впервые стала мамой. Девушка родила сына, которого она ласково называет Левушкой. Вместе с супругом Елизавета подумывает о том, чтобы отдать наследника в фигурное катание.

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