40-летняя Ирена Понарошку тайно вышла замуж за финансиста Руслана Годизова

Телеведущая Ирена Понарошку вышла замуж за предпринимателя Руслана Годизова. Афишировать поход в ЗАГС пара не стала, именно поэтому сообщения о свадьбе стали полной неожиданностью для фанатов. Рассекретить тайную церемонию удалось журналистам журнала «ОК!»

В личном блоге Ирена выложила фотографию в подвенечном платье и оставила подпись: «Кому букет невесты?» Сомнений после этого не осталось – она действительно стала женой своего бойфренда финансиста Годизова, с которым объявила о помолвке только в августе текущего года. Подробностей радостного события Понарошку пока раскрывать не стала.

Напомним, что телеведущая уже была раньше замужем за диджеем и певцом Александром Листом. Вместе они прожили 10 лет, однако в 2020 году приняли решение о разводе. В браке у них родилось двое сыновей – Серафим и Теодор. Правда, даже общие дети не заставили бывших супругов поддерживать общение после расставания.

О новом же возлюбленном Ирена долго не рассказывала, лишь делилась романтическими снимками с ним, не раскрывая личность. Но фанаты быстро смогли и сами узнать, кто же избранник блогера. Известно, что Руслан много путешествует, занимается спортом и воспитывает маленького сына.

Ранее режиссер Константин Богомолов и журналистка Ксения Собчак отметили годовщину свадьбы. Супруги вместе уже четыре года.