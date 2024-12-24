Не Седокова: кто оплатит транспортировку тела и похороны Яниса Тиммы

В ночь на 17 декабря покончил с собой латвийский баскетболист Янис Тимма. Спортсмен решился на этот поступок, не выдержав нахлынувших переживаний из-за развода с Анной Седоковой. Его друг Гатис Лининьш рассказал, что транспортировку тела и похороны оплачивает мать экс-мужа певицы Аусма.

Похороны Яниса пройдут на его родине, в Латвии. Со слов Лининьша, семья очень хотела приехать в Москву, где спортсмен совершил суицид. Также он опроверг информацию о том, что его тело забыли в морге.

«Все затраты на похороны Яниса и транспортировку тела оплачивает его мать. Эти деньги были собраны друзьями и жителями Латвии», — приводит его слова NEWS.ru.

Друг баскетболиста отметил, что Седокова никак не помогла оплатить транспортировку тела и похороны экс-супруга. Оформлением документов занималось посольство Латвии в России.

Напомним, тело Яниса Тиммы транспортируют в Латвию 24 декабря. Процесс затянулся из-за финансовых трудностей и соблюдения всех процессуальных формальностей.