Не сдружились, в губы не целовались: Марат Башаров высказался о Чулпан Хаматовой

Российский актер, телеведущий Марат Башаров не общается с уехавшими из страны коллегами и, по всей видимости, не ждет их возвращения. Говоря о Чулпан Хаматовой, он признался, что даже бы не стал делиться с коллегой ни чем сокровенным, передает StarHit.

Башарова и актрису связывает история съемок в фильме «72 метра». Журналистам стало интересно, каково отношение Марата к бывшей коллеге в нынешней ситуации. Так, ведущий «Битвы экстрасенсов» признался, что не питает особенно теплых чувств к соотечественнице, уехавшей из России. По словам Марата, он не целовался с Хаматовой в губы, чтобы потом делиться сокровенным и плакаться. Во время совместной работы артистов связывали исключительно вопросы, касающиеся профессии, а общение ограничивалось на уровне «здравствуйте-до свидания».

Телеведущий также считает, что слова Хаматовой о России очень сильно задели соотечественников. Поэтому, по словам Башарова, коллеге надо попросить прощения у граждан РФ перед возвращением на родину.

Ранее ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о новых отношениях. Марат заявил журналистам, что его избраннице «по барабану» на его прошлое.