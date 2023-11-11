Не сдержался от нахлынувших эмоций: конкурсант довел Сергея Лазарева до слез

Председатель жюри музыкального шоу «Ну-ка все вместе!» на телеканале «Россия 1» Сергей Лазарев вместе с коллегами выбирает финалистов песенного конкурса. Одно из последних выступлений довело артиста до слез. По словам исполнителя, у него встал ком в горле от переполнявших эмоций, пишет Teleprogramma.pro.

Конкурсант Айдар Сулейманов стал тем, кому удалось довести знаменитого артиста до слез. Он исполнил песню на стихи Марины Цветаевой «Реквием». Данная композиция и ее исполнение тронули сердца многих слушателей. В том числе номер участника произвел неизгладимое впечатление на председателя жюри музыкального конкурса — Сергей не сдержался и заплакал от переполнявших его эмоций.

«Ком в горле стоит… Полное попадание в самое сердце! Это не только песня, это артист, который довел нас до слез. Это несправедливо, я не понимаю, как можно потерять такой голос, я бы хотел слышать тебя в финале», — заявил Лазарев.

Певец очень расстроился, что Сулейманов не смог пройти в финал конкурса. Участник набрал 79 баллов, что недостаточно для попадания в ряд сильнейших.

Ранее сообщалось, что Лазарев во время гастролей в Перми устроил скандал из-за ванны в пятизвездочном отеле. Артисту не понравилось то, что он в ней обнаружил.