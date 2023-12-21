Не сдержалась: Агата Муцениеце призналась, что подвела детей

Агата Муцениеце пообещала детям, что обязательно бросит курить, однако не сдержала слово. Актриса призналась, что ей не хватило силы воли, чтобы избавиться от дурной привычки. Об этом сообщает «7Дней.ру».

Так, еще месяц назад Тимофей и Мия просили звезную маму перестать курить. Тогда Агата Муцениеце позволила наследникам выбросить все сигареты и уверила их, что больше не купит табачную продукцию.

Накануне актриса подводила итоги года и отметила, что все же не смогла отказаться от курения.

«Бросить курить не получилось», – прокомментировала она.

Недавно стало известно, что семилетняя дочка Агаты мечтает пойти по стопам матери. Девочка сыграла одну из главных ролей в школьном спектакле. Увлечение Мии поддержал ее отец Павел Прилучный, он же сидел в зрительном зале.

А вот сама Муцениеце на выступлении ребенка не появилась из-за плотного рабочего графика.

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