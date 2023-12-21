Из-за этого не может спокойно спать: Сергей Зверев поделился своей болью

Сергей Зверев заявил, что его постоянно заселяют в отелях рядом с влюбленными парочками. Стилист посетил 13-ую ежегодную премию телеканала FASHIOM TV RUSSIA и пообщался с журналистами. Во время беседы с Пятым каналом шоумен пожаловался на шумных соседей в гостинице.

Оказывается, такая проблема преследует звезду практически всю жизнь.

«Поэтому мне выбирают номер так, чтоб с двух сторон хотя бы никого не было», – отметил Сергей Зверев.

Однако, если ночью стилисту все же помешает шум из соседних номеров, он вежливо попросит людей быть потише.

Зверев добавил, что заселяется в отели во время крупных мероприятий, поскольку это удобнее, нежели приезжать каждый раз из дома.

«Мне тут 40 минут по пробкам, хотя пешком – три дома пройти. Но вы представляете меня в таком виде пешком? Тем более, мероприятию столько сил отдаешь, что хочется прийти и просто рухнуть на кровать», – заключил шоумен.

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