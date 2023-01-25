Не сдает и никто не живет: зачем Лолита вложила миллионы в многочисленные квартиры в Москве

За всю свою музыкальную карьеру Лолита Милявская сумела заработать целое состояние. Несколько лет назад певица решила вложиться в недвижимость в Москве, считая, что это самый лучший способ потратить деньги. Но сейчас артистка ругает себя за то, что не послушала людей, которые предупреждали ее и говорили не делать этого.

По признанию вокалистки, теперь все ее многочисленные квартиры в столице доставляют ей только неудобства. За ними нужен постоянный уход, а на это нужно тратить время, деньги и силы. Большую часть времени апартаменты просто стоят никому ненужные, так как сама Милявская там не живет, а сдавать в аренду не хочет. Говорит – посторонние «убьют» ее жилье.

«Я не люблю, когда «убивают» квартиры. У меня во всех – хороший ремонт. Сдам я свою квартиру, ее «убьют». И что мне потом делать? Ремонтировать? Все, кто не покупал жилье специально под сдачу, никогда ничего не сдают», - призналась артистка MK.RU.

Лолита рассказала, что выросла в коммунальной квартире, именно поэтому ей всегда хотелось свою собственную. Потом она покупала с мыслью, что недвижимость достанется детям, а теперь понимает, что никому это уже не нужно.

«Нафиг ничего никому не надо. Особенно в наше время – все этого ничего не стоит», - считает Милявская.

О дальнейшей судьбе своих квартир певица ничего не говорит. Она продолжает поддерживать в них порядок, устранять недочеты. Вечеринок на дому Лолита не приемлет. Артистка призналась, что она «законченный социопат», поэтому предпочитает встречаться с друзьями в ресторане.

Больше в недвижимость Милявская не вкладывается. Она рассказала, что уже все купила, что ей нужно для жизни. Так что теперь деньги уходят в основном на зарплаты сотрудникам, музыку и другие расходы.

Ранее Лолита заявила, что делает перерыв в карьере. Певица взяла билет на самолет и улетела из России.