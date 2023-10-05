«Надеюсь, это последняя»: стали известны слова сына Булановой на свадьбе с Рудневым

Стали известны слова сына певицы Татьяны Булановой Никиты Радимова, произнесенные на свадьбе матери и бизнесмена Валерия Руднева. Он выразил надежду, что эта свадьба, третья по счету, у матери последняя.

Слова Радимова приводит Экспресс газета.

«Поздравляю, свадьба один раз в жизни бывает… Это у Валерия, у мамы третья… Надеюсь, это последняя свадьба», - произнес сын артистки, когда ведущий спросил, что бы он хотел пожелать маме.

На торжестве был второй сын Булановой – Александр Тагрин. Он младше Руднева на 6 лет.

Певица рассказывала, как сын отреагировал на появление в жизни матери молодого избранника. Артистка боялась негативной реакции, однако все было иначе. Она представила их друг другу, и через пять минут общения Тагрин понял, что Руднев – «хороший парень».