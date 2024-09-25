«Не считаю, что это нужно»: сын Юрия Никулина ответил, почему не был в зоне СВО

Сын актера Юрия Никулина, директор Московского цирка Максим Никулин рассказал, почему до сих пор не был в зоне СВО. Он не считает, что это нужно.

Комментарий Никулина приводит NEWS.ru.

«Потому что я не считаю, что это нужно», - сказал Никулин при ответе на соответствующий вопрос.

Сын актера не хочет, чтобы о нем потом говорили: «поперся тоже попиариться». Он говорит, что находится «на своем месте» и делает то, что должен – как для страны, так и для СВО.

Никулин месяц назад был Донецке и Луганске, передал письма от детей цирка бойцам. Он признается, что видел, как ребята читают письма – это его «цепануло».

«Мы нигде не идем против совести и, с другой стороны, не бьем себя в грудь, не клянемся в патриотизме, мы просто делаем свою работу», - заключил Никулин.

Ранее сообщалось, что активисты потребовали организовать проверку в отношении Никулина после приглашения на фестиваль Жасмин Страги. Он назвал этих людей «подонками».