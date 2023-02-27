«Не сбор средств»: как Илья Авербух пытается помочь госпитализированному Костомарову

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. С тех пор мужчина отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом. По информации СМИ, Олимпийский чемпион уже потерял конечности из-за проведенных операций и перенес инсульт. Вот почему близкие и родные люди фигуриста не прекращают молитв за его здоровье. Никто не смог остаться равнодушным к трагедии Костомарова, вот почему Илья Авербух выступил в поддержку коллеги.

Так, во время последнего ледового шоу хореограф установил две точки для сбора открыток с теплыми пожеланиями от поклонников Романа. По словам возлюбленного Арзамасовой, подобное вызовет крайне позитивные эмоции у Костомарова и членов его семьи.

«Только вместе мы можем ему помочь, верим, что он справится. Это не сбор средств, просто можно написать на открытке свои пожелания», — высказался Илья в беседе с ТАСС.

Ранее мы писали о том, что в состоянии Олимпийского чемпиона наметилась положительная динамика. Подробности читайте в этой статье.