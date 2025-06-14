«Не самый популярный и мощный артист»: Жигалова прошлась по способностям изменившего жене Natan

Алена Блин (Алена Жигалова) участвовала с рэпером Natan (Алишер Мирзохонов) в двух проектах: «Звезды в Африке» и «Сокровища императора». В последнем журналистка не скрывала своих негативных эмоций относительно измен исполнителя с Лерчек и Бьянкой. Теперь телеведущая раскритиковала артистические способности певца.

Журналистка поделилась впечатлениями от шоу «Сокровища императора», в котором она принимала участие в паре с Даной Борисовой. Алена призналась, что ее бесили все игроки, но при этом она не испытывает к ним ненависти. Жигаловой не нравилось их неискреннее поведение.

Не смогла Алена не затронуть и поведение Natan. По ее мнению, певец прославился только благодаря скандалам на реалити-шоу, а не творческим способностям.

«Давайте прямо говорить, Натан — не самый популярный и мощный артист Black Star. И ему наверняка сказали: „Давай, хоть на реалити засветишься, кто-то тебя там узнает, какие-то концерты пойдут, какие-то песни“», — объяснила Жигалова в шоу «Сетка».

Напомним — во время съемок шоу «Звезды в джунглях» Мирзохонов был пойман с поличным во время поцелуев с певицей Бьянкой и блогером Лерчек. После этого он был раскритикован многими коллегами по сцене и даже удостоился звания «кринж года».

Ранее Natan рассказал, почему жена Анастасия Швецова простила ему измены.