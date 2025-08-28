«Он был немного грустный, совсем один»: Дмитрий Дибров появился на публике после расставания с женой
Телеведущий Дмитрий Дибров после новостей о разводе с женой Полиной ушел в тень. Он не появляется на публике и практически не ведет соцсети. Однако он продолжает работать, несмотря на тяжелое психологическое состояние. Артистка Анна Калашникова призналась, что видела недавно Дмитрия на свадьбе знакомых, и выглядел он подавленным. Об этом она сообщила сайту «Страсти».
Светская львица отметила, что никто в шоу-бизнесе не подозревал о проблемах в браке Дибровых. Еще в начале лета они выходили вместе в свет и демонстрировали идиллию. А потом появились слухи о расставании супругов и измене Полины.
«Я стояла с ними на сцене буквально месяц-полтора назад, они выходили парой, получали премию. Для меня большой шок, что такая пара распадается. Первое время мы думали, что это пиар, но нет, там все серьезно», — заявила Калашникова на премьере проекта «Виноград» от KION.
Артистка поделилась, что после развода Полина не пропадет. Она останется с Романом Товстиком и даже, вероятно, заключит с ним брак. А вот что касается Дмитрия, то тут все неоднозначно. Анна рассказала, что сейчас телеведущий одинок и ему гораздо тяжелее дается расставание, нежели Полине.
«Полина будет с Романом в итоге. Она уже с его детьми проводит время. А вот Дмитрий ни с кем пока. Недавно он вел свадьбу моих знакомых, и там он был немного грустный, совсем один. Выглядел подавленным, несмотря на то, что был на свадьбе. Улыбка была сквозь слезы. Видимо, для него этот разрыв стал тяжелым и шоковым. Люди в таком возрасте сложнее меняют партнеров», — поделилась Анна Калашникова.
