«Он был немного грустный, совсем один»: Дмитрий Дибров появился на публике после расставания с женой

Телеведущий Дмитрий Дибров после новостей о разводе с женой Полиной ушел в тень. Он не появляется на публике и практически не ведет соцсети. Однако он продолжает работать, несмотря на тяжелое психологическое состояние. Артистка Анна Калашникова призналась, что видела недавно Дмитрия на свадьбе знакомых, и выглядел он подавленным. Об этом она сообщила сайту «Страсти».

Светская львица отметила, что никто в шоу-бизнесе не подозревал о проблемах в браке Дибровых. Еще в начале лета они выходили вместе в свет и демонстрировали идиллию. А потом появились слухи о расставании супругов и измене Полины.

«Я стояла с ними на сцене буквально месяц-полтора назад, они выходили парой, получали премию. Для меня большой шок, что такая пара распадается. Первое время мы думали, что это пиар, но нет, там все серьезно», — заявила Калашникова на премьере проекта «Виноград» от KION.