«Не самое простое испытание»: 40-летняя певица Акула впервые стала мамой

Популярная в начале 2000-х певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) впервые стала мамой. 40-летняя исполнительница хита «Кислотный DJ» поделилась кадрами из роддома в личном блоге и раскрыла пол и имя ребенка.

На опубликованных черно-белых фото Оксана Почепа предстала в больничной палате рядом с мужем и врачом. Певица выглядела немного уставшей, но счастливой.

«Ребятки, ура, свершилось! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну! Я долго шла к этому событию, да и первый ребенок в 40 лет — не самое простое испытание для любой женщины, поэтому первым делом хочу поблагодарить врачей, которые с первой минуты знакомства окружили меня вниманием и заботой, ощущение было абсолютно домашнее, никакой больничной атмосферы — только внимание и профессионализм», — поделилась Оксана Почепа.

Артистка призналась, что осталась под впечатлением от работы медперсонала, который «работал как единый слаженный механизм».

«Благодаря вашим ответственным решениям мои роды прошли как праздник!» — завила знаменитость.

Напомним, Оксана Почепа рассекретила свою беременность летом на премии МУЗ-ТВ. Тогда певица впервые появилась на красной дорожке вместе с возлюбленным. Артистка отмечала, что после рождения ребенка она не планирует брать паузу в карьере, поскольку у нее накопилось много нового материала.

«Я благодаря своему мужу открыла себя в новом качестве — активно пишу музыку для кино. У меня скопилось большое количество материала, который никому не показывала, потому что все это не в моей привычной стилистике. <…> При этом мы совместно готовим еще несколько сольных песен и дуэтов», — рассказывала певица в одном из интервью.

Ранее сообщалось о том, что 37-летняя звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер показала фигуру в платье через четыре месяца после родов.