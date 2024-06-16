«Не самое лучшее твое выступление»: Любовь Успенская раскритиковала Жасмин в финале шоу «Три аккорда»

16 июня в эфир выйдет финальный выпуск восьмого сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале. В финале проекта певица Жасмин исполнила хит Аллы Пугачевой «Не делайте мне больно, господа» и нарвалась на критику со стороны коллеги Любови Успенской.

По словам Жасмин, шоу «Три аккорда» сыграло огромную роль в ее жизни.

«Я уверена, что мой последний аккорд будет очень ярким», — заявила певица.

Для выступления в финале проекта Жасмин выбрала хит «Не делайте мне больно, господа». Автором слов песни является Александр Алов, а музыки – Алла Пугачева. Эта композиция вошла в одноименный альбом народной артистки СССР, который вышел в 1995 году.

Однако Любовь Успенская не оценила номер Жасмин. Исполнительница русского шансона заявила, что это не лучшее выступление певицы в сезоне.

«Ты знаешь, с тобой не скучно — каждый раз ты нас удивляешь потрясающими выступлениями. Спасибо тебе за этот прекрасный сезон. Но сегодня не самое лучшее твое выступление, буду честна. Но это было так красиво, и ты такая величественная», — отметила Любовь Успенская, обратившись к Жасмин.

Певец Александр Розенбаум посчитал, что подобная песня не подходит артистке.

«Мне, конечно, Жасмин ближе лиричная и нежная, каковой она является в своем основном творчестве. Но то, что она сделала сегодня — это добротно сделанная работа», — высказался артист.

Другие члены жюри, актриса Ирина Апексимова и певец Михаил Шуфутинский, похвалили Жасмин и подчеркнули многогранность ее таланта.

В результате члены жюри поставили певице в качестве оценки тузы. Жасмин набрала 199 баллов и заняла четвертое место в восьмом сезоне шоу «Три аккорда».

Ранее сообщалось о том, что Михаил Шуфутинский жестко прошелся по Любови Успенской на съемках шоу «Три аккорда».